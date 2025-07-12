Путин: ралли «Шелковый путь» укрепляет международные связи

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Марафон в 2025 году пройдет с 12 по 22 июля по территории России и Монголии.

Президент России Владимир Путин отметил вклад ралли «Шелковый путь-2025» В укрепление контактов между РФ и зарубежными странами. Такой посыл глава государство вложил в приветственную телеграмму участникам и организаторам мероприятия. Она была выложена на сайте Кремля.

«Конечно, соревнования, которые за последние годы завоевали высокий авторитет, послужат укреплению дружеских, партнерских контактов, развитию международного культурного, гуманитарного сотрудничества, обмену профессиональным опытом в сфере автомобилестроения и высокотехнологичных разработок», — говорится в сообщении.

Как отмечает Владимир Владимирович, присутствует уверенность, что российские спортсмены и атлеты зарубежных стран при участии в соревнованиях проявят сплоченность в командах, будут настроены на победу и проявят товарищество и взаимовыручку.

Международный ралли-марафон «Шелковый путь» в 2025 году пройдет с 12 по 22 июля по территории России и Монголии. Соревнование проводится с 2009 года. Общая протяженность маршрута составит около пяти тысячи километров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ралли «Шелковый путь» примут участие пять экипажей команды «КАМАЗ-мастер».