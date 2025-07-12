«Ответ всегда один»: девушка Дурова раскрыла, как привлечь миллиардера

Фото: Telegram/Vavia’s/julivavilovaa

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Девушка ответила на вопрос подписчика в соцсетях.

Девушка основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова Юлия Вавилова раскрыла секрет привлечения миллиардера.

Подписчики спросили девушку, как соблазнить богатого человека. Вавилова посоветовала не думать о том, как попасть в общество статусных людей, а сосредоточиться на своих изменениях. По ее словам, именно тогда «произойдет магия».

«Ответ всегда один — сосредоточиться на себе. Нужно развиваться, расти и строить жизнь настолько полную, что любовь в ней станет лишь прекрасным дополнением, а не решением проблем», — пишет девушка в соцсетях.

Слова Вавиловой опубликовала в личном блоге Мария Погребняк. Тогда люди скептически отнеслись к таким рекомендациям и задались вопросом: неужели все действительно так просто?

Юлии Вавиловой 25 лет. Об их романе с Павлом Дуровым стало известно около года назад. Девушка сопровождала бизнесмена во время его ареста во Франции в августе прошлого года. Оказалось, что Юлия в тот момент была беременна, но из-за стресса потеряла ребенка. Известно, что девушка является переводчиком английского, испанского и арабского языков. Предприниматель по-прежнему находится под судебным контролем страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Дуров резко отверг ярлык «актива». Высказывание основатель Telegram сделал на форуме в Осло. Дуров отметил свою национальную идентичность, отделяя себя от политических или экономических штампов.