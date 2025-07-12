В Москве стартовал фестиваль Русского географического общества

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В программе фестиваля участвуют творческие коллективы и представители нескольких российских регионов.

В московском парке «Зарядье» стартовал VI фестиваль Русского географического общества (РГО). Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

В фестивале участвуют творческие коллективы и представители нескольких российских регионов, которые погрузят жителей и гостей столицы в свои культуры.

В программе заявлены Башкортостан, Якутия, Воронежская, Владимирская, Курганская, Свердловская области.

Кроме того, в рамках мероприятий РГО также пройдет Фестиваль экологической музыки, на котором выступят этнические коллективы и фольклорные ансамбли.

«Экологическая музыка — это новое стилистическое направление, вдохновленное природой и бережным к ней отношением», — отметили в пресс-службе РГО.

Также предусмотрены различные лекции, квизы, показы кино, а также VR-кинотеатр с фильмом-путешествием по России.

Есть также представлены фотозоны, экспедиционная техника и арт-инсталляция с кадрами редких животных. Мероприятие продлится до 20 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рок-фестиваль «Улетай» проходит в Удмуртии. На трех сценах — все жанры, от былинного фолка «Калинов мост» до альтернативного безумия «Нэил Шери». Почти 100 музыкальных коллективов. На сцене как мэтры отечественного рока, так и молодые группы, для которых этот фестиваль — хороший трамплин в карьере. Группа «Крематорий» — одна из тех, кто был первым хедлайнером тогда еще маленького «Улетая». Сейчас это большое событие. РЕН ТВ — генеральный партнер фестиваля.