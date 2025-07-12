Девочка или мальчик? Агата Муцениеце намекнула на пол третьего ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса беременна от аккордеониста-виртуоза Петра Дранги, с которым обручилась в мае этого года.

Актриса Агата Муцениеце, которая в начале мая обручилась с аккордеонистом-виртуозом Петером Дрангой, уже ждет от него ребенка. Но артистка до сих пор не знает: будет у нее мальчик или все-таки девочка. Однако у Агаты есть предположения, которыми она поделилась в социальных сетях.

Актриса опубликовала в блоге видео, в котором она показала себя в белом платье-комбинации с черным кружевом.

«Мне так нравятся эти кружева! Я не знаю, что со мной случилось. Может быть, у меня девочка? Я стала немного шмоточницей», — поделилась Муцениеце.

По ее словам, в эту беременность она стала ощущать себя более женственной, ей хочется наряжаться и покупать новые вещи.

Несмотря на то, что малыш уже скоро появится на свет, дата свадьбы его родителей еще не назначена. Для Дранги ребенок станет первенцем. А вот у звезды «Закрытой школы» уже есть двое детей от актера Павла Прилучного. 12-летний Тимофей живет с отцом и не контактирует с матерью. Мия 9 лет осталась с Агатой. При этом общение девочки с Прилучным и братом не ограничено.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дранга рассказал об идеальном браке накануне свадьбы с Муцениеце.