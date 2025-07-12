Путин выразил надежду на продолжение прямых контактов с Ким Чен Ыном

Фото: © РИА Новости/МИД РФ

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Президент РФ в своем послании лидеру КНДР подтвердил приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты между странами.

Президент России Владимир Путин надеется на продолжение прямых контактов с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Российский дипломат сегодня, 11 июля, встретился с Ким Чен Ыном. В рамках беседы он передал главе КНДР послание от Владимира Путина.

«Президент [России Владимир Путин] передает вам самые горячие приветы <…> и очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время», — сказал российский дипломат.

По словам Сергея Лаврова, Путин в своем послании в очередной раз подтвердил договоренности, которые были достигнуты между Россией и КНДР.

В конце встречи Сергей Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за личную встречу. Он подчеркнул, что это благотворно влияет на развитие отношений между двумя странами.

До этого министр иностранных дел РФ пообщался со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи в городе Вонсане. Он назвал эти переговоры очень полезными и предметными. Так, по итогам встречи с Цой Сон Хи Лавров заявил о готовности КНДР и России наладить морское сообщение.

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