Сергей Лавров и Ким Чен Ын провели переговоры в КНДР

Фото, видео: mid.ru; 5-tv.ru

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С их предыдущей встречи прошел год.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи очень полезными и предметными. Об этом он сказал на встрече с лидером республики Ким Чен Ыном.

«Наши переговоры с товарищем Хи продолжались более трех часов, были предметными, конкретными и очень полезными», — сказал глава МИД РФ.

Глава дипведомства сказал, что в ходе встречи со своей коллегой обсуждался весь спектр двусторонних вопросов, в том числе подготовка очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое пройдет в этом году.

Лавров прибыл в северокорейский город Вонсан 12 июля. Российский дипломат был встречен с торжественными почестями, включая красную ковровую дорожку и праздничные приветствия местных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у России и КНДР почти полное совпадение подходов во внешней политике. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсане. Путин и Ким Чен Ын постоянно поддерживают связь. Лавров напомнил о том, что Россия и КНДР год назад заключили договор о стратегическом партнерстве. Он, по мнению дипломата, отражает союзнический характер отношений РФ и КНДР.