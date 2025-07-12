Меморандум с ООН об экспорте российских удобрений не будут продлевать

Меморандум РФ с ООН об экспорте сельхозпродукций из России не будет продлен

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Москва не удовлетворена его результатами — многие задачи не были решены из-за действий Запада.

Продления меморандума об экспорте сельскохозяйственной продукции и удобрений из России между РФ и ООН не будет. Срок нынешней договоренности истекает 22 июля 2025 года. Об этом сообщил в беседе с журналистами в Женеве заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Этот документ был подписан три года назад в рамках более крупной договоренности, включающей в себя и вопросы навигации в Черном море, и его срок заканчивается в конце июля. Меморандум был заключен без того, чтобы предусматривалось его продление. О продлении сейчас мы и не говорили», — сказал он.

Дипломат также отметил, что во время завершающего раунда консультаций в Женеве, который прошел накануне, стороны говорили о результатах сотрудничества в сфере экспорта сельхоз продукции. На обсуждении были вынесены те аспекты, которых удалось и не удалось достичь за три года. Также во время консультации представители сторон пытались найти возможности работы по этим актуальным вопросам.

Замглавы МИД отметил позитивную российскую оценку усилий секретариата ООН по осуществлению договоренности. Однако в целом РФ не удовлетворена результатами. Как отметил Вершинин, вопрос о размораживании активов компаний России определенно сдвинулся с мертвой точки. Но при этом потребность в специальном канале для финансовых транзакций, необходимом для обеспечения контрактов по сельскохозяйственной продукции, остается.

Вершинин добавил, что решение многих задач так и не было найдено. Например, тех, что касаются экспорта аммиака и поставок запчастей для специальной техники. Причиной дипломат назвал «негативную позицию западных столиц, в первую очередь столиц Европейского Союза».

Он поделился, что санкции от европейских стран продолжают препятствовать российскому агроэкспорту несмотря на заверения, что запреты не касаются продукции и удобрений, так как они связаны с глобальной продовольственной безопасностью.

Соглашение было заключено 22 июля 2022 года в Стамбуле. Главная цель меморандума состояла в содействии обеспечению транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вице-пресьер Дмитрий Патрушев назвал уборочную кампанию одним из ответственных этапов сельхозотрасли.