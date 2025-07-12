Музыка повсюду: рок-фестиваль «Улетай» проходит в Удмуртии

Фото, видео: 5-tv.ru

На трех сценах — все жанры, от былинного фолка «Калинов мост» до альтернативного безумия «Нэил Шери».

Рокот гитарных риффов и мощные удары в барабаны, кажется, слышно на всю Удмуртию. Самое масштабное и народное рок-событие лета — «Улетай» — в полном разгаре.

Почти 100 музыкальных коллективов. На сцене как мэтры отечественного рока, так и молодые группы, для которых этот фестиваль — хороший трамплин в карьере.

«Я делаю музыку, и мне нужна витрина для нее», — отметила лидер группы NADY Надежда Грицкевич.

Конкуренция большая, и запомниться здесь своей музыкой — главная задача каждой молодой команды.

«Есть огромная разница между тем временем и нынешним, потому что когда мы начинали, зритель искал исполнителя. Сейчас намного сложнее. Если бы начинали сейчас, думаю, не смогли бы», — заявил лидер группы «Крематорий» Армен Григорян.

Группа «Крематорий» — одна из тех, кто был первым хедлайнером тогда еще маленького «Улетая». Сейчас это большое событие. РЕН ТВ — генеральный партнер фестиваля.

«На сегодняшний день это один из крупнейших фестивалей. Здесь они имеют многочисленную аудиторию, тем самым они могут заявить о себе, ну и продвинуться дальше. Тут все-таки у нас и люди из различных продакшн-компаний», — говорит генеральный продюсер фестиваля «Улетай» Станислав Непогодин.

Станислав Непогодин — музыкант, который взял на себя инициативу создать большой фестиваль на своей родине, в Ижевске. Получилось. Теперь это ежегодное место встречи рокеров. Сегодня он здесь еще и в роли исполнителя.

«Ждем как Новый год. Сильнее, чем Новый год ждем, да. Поэтому каждый год сюда, только на этот фестиваль», — рассказал посетитель фестиваля.

Целый город из палаток, люди со всех регионов. Здесь знакомятся, наряжаются и празднуют дни рождения, и вновь возвращаются.

«И каждый взрослый выгуливает своего маленького ребенка, они одеваются, наряжаются», — рассказали посетители фестиваля Русаина и Светлана.

«Музыка здесь повсюду и она не умолкает ни на секунду, на „Улетае“ целых три площадки», — подчеркнул Титов.

Первая — «Южная», именно здесь и вышли команды, которые открывали этот фестиваль.

Вторая — «Западная», здесь выступают молодые группы. Лучшая из них будет выбрана специальной комиссией и выступит второй раз. Только уже с мэтрами рока.

На главной сцене РЕН ТВ один из хедлайнеров, группа F.P.G., уже покоряет публику.

«Хочу сказать спасибо моему любимому телеканалу РЕН ТВ. Мы счастливы смотреть, как люди подпевают, кричат и реагируют на наше выступление», — отметил Антон «Пух» Павлов, лидер группы F.P.G.

На трех сценах — все жанры рока, от былинного фолка «Калинов мост» до альтернативного безумия «Нэил Шери».

«Встретили великолепно. Много людей знали песни, я даже петь прекращал, чтобы люди попели лучше», — говорит лидер группы «Нэил Шери» Наиль Шариязданов.

Здесь и проверенные временем гимны, а будут еще КняZz, Гарик Сукачёв, «Ария», «Серьга», «Монгол Шуудан». От одних только имен сердце начинает колотиться чаще, точно в ритм музыке, которой здесь буквально пропитан воздух. Завтра на фестивале — день звезд, чье сияние уже никто не затмит. «Улетай» будет греметь еще всё воскресенье.