Захарова: КНДР продолжает устойчиво развиваться, несмотря на санкции

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Запад, по словам дипломата, сделал для Пхеньяна невозможными любые отношения с миром, включая финансовые транзакции.

Несмотря на многолетние санкции, КНДР демонстрирует устойчивое развитие. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Мария Захарова рассказала корреспонденту «Известий» Николаю Иванову.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что ее поражает в КНДР, дипломат отметила две вещи. Первая — развитие страны, несмотря на огромное количество санкций. Из этого следует, что вечные попытки Запада ухудшить жизнь в КНДР не увенчались успехом.

«Темпы, которыми страна развивается, несмотря ни на что — ни на вот это зловредное, бесконечное желание Запада сделать невозможными любые отношения, любые финансовые транзакции, любые способы взаимодействия с миром. Темпы развития страны действительно поражают», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Вторая вещь, которая удивила Захарову в КНДР, — курортный город Вонсан. Он, по словам дипломата, поразил всю делегацию. В городе есть все: от современной инфраструктуры до высокого уровня гостеприимства.

В рамках беседы с журналистом Мария Захарова также рассказала, чем ее поразила северокорейская кухня. В традиционных блюдах КНДР, по мнению дипломата, сочетаются вкусы, которые знает практически каждый россиянин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров назвал участие КНДР в СВО искренним проявлением солидарности.