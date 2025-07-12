Лавров назвал участие КНДР в СВО искренним проявлением солидарности
Глава МИД РФ Лавров: у России не было причин отказываться от помощи военных КНДР
Фото: ТАСС
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Москва в этом вопросе исходит из того, что Пхеньян самостоятельно определяет формы реализации договора о стратегическом партнерстве.
У России не было причин отказываться от помощи военных КНДР в спецоперации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи.
Российский дипломат назвал участие солдат Корейской Народно-Демократической Республики в освобождении Курской области искренним проявлением солидарности.
«У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности (со стороны председателя КНДР Ким Чен Ына. — Прим.ред.)», — сказал Лавров.
При этом министр иностранных дел РФ подчеркнул, что КНДР сама определяет те формы, в которых сотрудничать с Россией.
Помимо этого, Сергей Лавров рассказал о том, что президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын находятся в постоянном диалоге: они обмениваются посланиями.
Ранее, писал 5-tv.ru, глава МИД РФ прибыл в город Вонсан, где прошли переговоры с Цой Сон Хи. По итогам этой встречи российский политик также заявил о том, что Россия и КНДР готовы наладить морское сообщение.