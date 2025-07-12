Лавров: Россия и КНДР планируют возобновить морское сообщение

Фото: © РИА Новости/Семен Апасов

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Путин и Ким Чен Ын находятся в постоянном контакте.

Россия и КНДР могут возобновить морское сообщение. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с северокорейской коллегой Цой Сон Хи.

Российский дипломат отметил, что у РФ не было причин отказываться от помощи КНДР в СВО, так как это было искреннее проявление солидарности со стороны Пхеньяна. Вопрос о дальнейшей помощи России в СВО на Украине решает сам Ким Чен Ын.

«У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности. Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве», – отметил Лавров.

Российский и северокорейский лидеры постоянно поддерживают связь, личные контакты наверняка ожидаются в будущем, подчеркнул дипломат.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава МИД РФ прибыл в Вонсан. Для высокопоставленного гостя была подготовлена красная ковровая дорожка, а жители Корейской Народно-Демократической Республики тепло приветствовали делегацию, размахивая цветами и аплодируя. Атмосфера визита сопровождалась элементами дипломатического радушия и уважения.