Контрасты июля: какую погоду прогнозируют в Москве

Синоптик Вильфанд: за два дня в Москве выпадет до 20% от месячной нормы осадков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Середина месяца не порадует стабильной температурой.

В Москве 14 и 15 июля выпадет около 20% от месячной нормы осадков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанд.

Согласно прогнозу синоптика, в понедельник и во вторник — 14 и 15 июля — в городе ожидаются кратковременные осадки. При этом будет облачно с прояснениями.

«За эти 2 дня выпадет около 20 миллиметров осадков, то есть процентов 15-20 от месячной нормы», — сказал научный руководитель Гидрометцентра России.

Однако дожди не помогут москвичам спастись от жары. Роман Вильфанд отметил, что, несмотря на наличие обильных осадков, высокая температура воздуха в городе сохранится.

«Они не будут суперсильными (речь про дожди. — Прим.ред.), но все-таки будет и грозовая деятельность, а температура останется по-прежнему высокая», — подчеркнул Роман Вильфанд.

По его словам, в Москве в эти дни столбики термометров могут подняться до +29 градусов, а в Подмосковье — минимум до +25.

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