Суверенитет и территориальная целостность: глава МИД КНДР заявила о поддержке РФ

Фото: © РИА Новости/Михаил Терещенко

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Сергей Лавров сейчас находится в республике с рабочим визитом.

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи в ходе открытия встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявила, что Пхеньян поддерживает Москву в вопросах защиты суверенитета и отстаивания территориальной целостности. Ее слова приводит ТАСС.

«Стратегический выбор и воля правительства КНДР отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов и готовность правительства нашей страны прилежно исполнять все статьи нового межгосударственного диалога», — заявила дипломат.

По мнению министра, рабочий визит Сергея Лаврова в республику демонстрирует «стремление расширять и развивать традиционные отношения дружбы» между РФ и КНДР.

Также отмечается, что участие вооруженных сил (ВС) народной республики в операции по освобождению территорий Курской области свидетельствует о высоком уровне отношений между Москвой и Пхеньяном.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров прибыл в корейский город Вонсан для переговоров с министром иностранных дел КНДР Цой Хон Си 12 июля. Встреча дипломата прошла в торжественной обстановке, включая и красную ковровую дорожку. Граждане республики тепло приветствовали Лаврова: они размахивают цветами и аплодируют, создавая атмосферу дружелюбия и уважения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах канцлера ФРГ Фридриха Мерца окончательно милитаризировать Германию.