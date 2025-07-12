Суверенитет и территориальная целостность: глава МИД КНДР заявила о поддержке РФ
Глава МИД КНДР заявила о поддержке политики России
Фото: © РИА Новости/Михаил Терещенко
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Сергей Лавров сейчас находится в республике с рабочим визитом.
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи в ходе открытия встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявила, что Пхеньян поддерживает Москву в вопросах защиты суверенитета и отстаивания территориальной целостности. Ее слова приводит ТАСС.
По мнению министра, рабочий визит Сергея Лаврова в республику демонстрирует «стремление расширять и развивать традиционные отношения дружбы» между РФ и КНДР.
Также отмечается, что участие вооруженных сил (ВС) народной республики в операции по освобождению территорий Курской области свидетельствует о высоком уровне отношений между Москвой и Пхеньяном.
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров прибыл в корейский город Вонсан для переговоров с министром иностранных дел КНДР Цой Хон Си 12 июля. Встреча дипломата прошла в торжественной обстановке, включая и красную ковровую дорожку. Граждане республики тепло приветствовали Лаврова: они размахивают цветами и аплодируют, создавая атмосферу дружелюбия и уважения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах канцлера ФРГ Фридриха Мерца окончательно милитаризировать Германию.