«Я не уйду»: Джастин Бибер заявил, что не будет разводиться с Хейли

Фото: www.globallookpress.com/Justin Bieber

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Он сделал признание в одной из новых песен.

Певец Джастин Бибер в новом альбоме признался, что не собирается разводиться со своей женой Хейли Бибер. В последнее время музыкант все больше публикует фотографий со своей избранницей. А для обложки нового альбома Бибер выбрал снимок с сыном и супругой. Соответствующими фотографиями артист поделился в личном блоге.

«Детка, я не уйду. Ты была моим бриллиантом. Я подарил тебе кольцо. Я дал тебе обещание. Я сказал, что изменюсь. Это просто человеческая природа, возрастающая боль. И, детка, я не уйду», — намекнул в песне музыкант.

Слухи о разводе знаменитостей ходят уже давно. Фанаты предполагают, что чувства Джастина к Селене Гомес до сих пор не остыли. Масла в огонь подливают и сами селебрити. Недавно Бибер признался в любви 17-летней актрисе Ариане Гринблатт, которая очень похожа на Гомес, а Хейли прогуливалась по Нью-Йорку без обручального кольца.

Бибер и Болдуин официально поженились в 2018 году. Однако личную жизнь короля поп-музыки уж никак нельзя назвать гладкой. С 2010 по 2012 год он встречался со певицей Селеной Гомес. Позже Бибер начал встречаться с моделью Хейли Болдуин. Однако в 2016-м знаменитости расстались, а в следующем году Джастин вновь начал встречаться с Гомес. В 2018 году певцы вновь разошлись уже окончательно. Летом того же года стало известно о помолвке Бибера и Болдуин. В 2024-м у них родился сын Джек Блюз Бибер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Джастин Бибер признался в употреблении запрещенных веществ.