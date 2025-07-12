«Свобода» слова: немецкий комик предстанет перед судом за шутки про Трампа
Немецкий комик Себастьян Хотц предстанет перед судом после шуток о Трампе
Фото: Reuters/Jonathan Ernst
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Причиной стало юмористическое сообщение о покушении на президента США.
Из-за шутки о покушении на президента США Дональда Трампа перед судом в Берлине предстанет немецкий комик Себастьян Хотц. Его обвиняют в «пособничестве преступлениям». Об этом, ссылаясь на судебные документы, сообщает газета Süddeutsche Zeitung (SZ).
Слушания по делу назначены на 23 июля.
Газета отметила, что юмористические сообщения Хотц опубликовал в социальной сети X, однако позднее они были удалены.
Дональд Трамп за 2024 год пережил два покушения. Первое случилось на предвыборном митинге в штате Пенсильвания 13 июля. Тогда президент получил ранение в ухо по касательной. Снимки Трампа, гордо поднимающего руку, облетели весь мир. Стрелявший был ликвидирован. Второе покушение произошло 15 сентября в штате Флорида. Это случилось у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. Трамп находился в 500 метрах от места событий. Стрелявшего задержали.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц уронил кусок торта с изображением его родной земли.