В Таиланде задержан россиянин за хранение запрещенных веществ

Фото: EPA/ТАСС

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Мужчине может грозить лишение свободы или даже смертная казнь.

На популярном тайском курорте Пхукет 9 июля правоохранительные органы арестовали троих человек — двух граждан Таиланда и одного россиянина — по подозрению в нарушении законодательства о наркотиках. Об этом сообщает местное издание Phuket Express.

Инцидент произошел в районе Уичит, где полиция провела рейд в одном из элитных кондоминиумов, расположенном рядом с крупным торговым центром. В ходе операции сотрудники обнаружили запрещенные вещества и задержали трех подозреваемых.

«Полиция в Уичите, Пхукет, провела операцию, в результате которой были арестованы двое тайцев и один гражданин России по обвинению в хранении наркотиков в элитном кондоминиуме, расположенном за крупным торговым центром в районе Уичит», — говорится в сообщении.

Согласно результатам анализов у всех троих в крови обнаружили наличие следов экстази и кетамина. В связи с этим им предъявлены обвинения по статьям, касающимся хранения наркотиков первой и второй категории, а также незаконного потребления наркотических веществ.

В Таиланде действует жесткое законодательство, предусматривающее серьезные наказания за оборот запрещенных веществ. Подозреваемым может грозить лишение свободы или даже смертная казнь.

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