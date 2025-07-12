На 97-м году жизни скончался бывший ректор РАНХиГС Вадим Медведев

Фото: © РИА Новости/Борис Кауфман

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Он был последним из ныне живших членов Политбюро ЦК КПСС.

На 97-м году жизни скончался бывший ректор Академии общественных наук (ныне РАНХиГС), последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев. Об этом сообщили в пресс-службе Президентской Академии.

«В 1980-е годы Вадим Андреевич занимал ключевые позиции в высшем партийном руководстве СССР — секретарь ЦК КПСС, член Политбюро, председатель Идеологической комиссии, член Президентского совета. Играл важную роль в идеологическом обновлении страны в годы перестройки», — отмечается в материале.

Вадим Андреевич родился в 1929 году в Ярославской области. Он поступил на экономический факультет Ленинградского университета, который и окончил. Там же он защитил сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. Также Медведев преподавал в ведущих вузах Ленинграда.

Свою партийную карьеру Медведев начал в 1970-м, когда попал на работу в ЦК КПСС. С 1978 по 1983 год он возглавлял Академию общественных наук, преемницей которой стала Президентская академия (РАНХиГС). Именно в тот период построили сегодняшний московский кампус образовательного учреждения.

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