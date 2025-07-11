Автомобиль въехал в толпу людей на пешеходном переходе в Москве

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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По предварительным данным, пострадали пять человек.

Пять человек, по предварительным данным, пострадали в результате ДТП в Москве на Бережковской набережной. Об этом заявила Московская медицина в Telegram-канале.

Ранее поступила информация о том, что автомобиль въехал в толпу людей на пешеходном переходе. Среди пострадавших, как сообщается, двое детей 8-10 лет. Степень тяжести травм уточняется. Также стало известно, что виновник столкновения скрылся с места преступления.

Экстренные службы прибыли и работают для устранения последствий происшествия. Движение транспорта в районе аварии затруднено.

Также за несколько минут до этого в столице произошла еще одна страшная авария. Водитель автобуса погиб в ДТП в городском округе Домодедово. Об этом сообщила полиции Московской области.

Как предполагает следствие, на трассе М-4 «Дон» рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Фура остановилась из-за технической неисправности. В салоне автобуса на тот момент находилось 12 человек. Сведений о других жертвах нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что автомобиль влетел в толпу подростков.Один из них погиб.