Разлучают? Сыну принца Уильяма Джорджу больше нельзя путешествовать с отцом

Фото: www.globallookpress.com/Nieboer

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Мальчик любит проводить время с родителем на семейных мероприятиях.

Сыну британского принца Уильяма Джорджу будет запрещено путешествовать с отцом. Об этом сообщило издание Ladbible.

«Джордж любит проводить время со своим отцом на спортивных мероприятиях. <…> Тем не менее, через десять дней дуэту придется начать путешествовать отдельно, куда бы они ни отправились, из-за исторического обычая, которому долгое время следовала королевская семья», — говорится в публикации.

Дело в том, что мальчик занимает второе место в списке на престол после своего отца принца Уильяма. 22 июля Джорджу исполнится 12 лет, и ограничение вступят в силу. Такие меры безопасности предусмотрены для того, чтобы хотя бы один наследник остался в живых, если вдруг членов британской семьи постигнет трагическая участь в дороге.

Запрет также распространяется и на совместные поездки Джорджа с младшими братом и сестрой — принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Аварии стали причиной гибели нескольких членов королевской семьи. Бабушка Джорджа, принцесса Диана, разбилась на атомобиле в Париже в 1997 году. До этого, 60 лет назад, жертвой крушения самолета стала принцесса Сесилия — сестра принца Филиппа, который был мужем королевы Елизаветы II.

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