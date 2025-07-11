Путь длиною в 13 лет: женщина нашла в песке послание от влюбленных из Канады

В Ирландии женщина нашла на пляже отправленное 13 лет назад послание в бутылке

Фото: www.globallookpress.com/Ralph Kerpa

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В «письме из прошлого» пара указала свой номер телефона.

Женщина нашла бутылку с посланием, которое отправили 13 лет назад, на пляже в Ирландии. Об этом сообщило издание UPI.

Винная бутылка была обнаружена на полуострове Дингл местной жительницей Кейт Гэй. Она гуляла вдоль берега моря и пропустила бы непримечательную тару, если бы внутри не просвечивала записка. Тогда женщина взяла бутылку с собой, а затем показала ее на собрании организации Creative Ireland Neart na Macharaí. Члены сообщества борются с изменением климата. В ней также состоит Кейт.

Сообщается, что послание оставили Брэд и Анита 12 сентября 2012 года. Бутылку с запиской они отправили по воде с канадского острова Белл-Айлэнд. На листке бумаги влюбленные описали романтическое путешествие. Добираясь до Ирландии, своеобразная капсула времени преодолела Атлантический океан.

В письме из прошлого пара также указала номер телефона. Представители экологической организации позвонили. Но их ждало разочарование — никто не ответил.

Мир бы не узнал удивительную историю влюбленных из Канады, если бы не сила социальных сетей. Сообщество опубликовало фотографию послания. И через час Анита объявилась. Она сообщила, что с Брэдом все закончилось хэппи эндом. Они поженились в 2016 году и до сих пор живут вместе.

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