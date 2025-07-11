Путин поручил создать программу по восстановлению пострадавших от ВСУ территорий

Фото: © РИА Новости/Александр Сухов

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Реализация должна проходить с учетом мнения проживающих на них граждан.

Президент России Владимир Путин выпустил поручение для разработки программы по восстановлению и развитию территорий, пострадавших в результате обстрелов и терактов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее требование было опубликовано в перечне поручений по итогам совещания с членами Правительства. Список размещен на сайте Кремля.

«Обеспечить разработку и реализацию программы комплексного восстановления и развития территорий, пострадавших в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями и террористических актов», — говорится в документе.

Исходя из него, ответственные за реализацию лица должны учесть мнение мирных жителей, находящихся на этих территориях. Также исполнителям нужно наладить сотрудничество с главами пострадавших муниципальных образований, волонтерскими и другими общественными организациями.

Доклад о промежуточных результатах поручено предоставить до 15 июля. В дальнейшем итоги проведенных работ должны озвучиваться ежеквартально.

Ответственными лицами президент назначил председателя правительства РФ Михаила Мишустина, директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александра Вайно, а также губернаторов Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна.

Поручение дано правительству РФ совместно с администрацией президента страны и исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей при участии Минобороны, МВД и МЧС России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гладков подарил Путину картину, написанную на осколке снаряда ПВО.