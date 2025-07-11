«Риски возникновения мировой войны»: названы последствия политики Мерца

Фото: Reuters/Christian Mang

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В частности это касается призывов канцлера Германии к милитаризации.

Действие немецких властей в военной сфере, а в частности призывы канцлера ФГР Фридриха Мерца к милитаризации, могут повлечь за собой риск возникновения мировой войны. Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделился председатель комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Григорий Карасин.

Как отмечает политический деятель, глава Германии сильно «увлекся германофилией и страстью к военным решениям». По его словам, громкие призывы стоит заменить на поиск компромисса.

«Германия все-таки является частью международного сообщества. Не надо выдвигать таких громких, страстных инициатив и призывов. Надо разбираться в ситуации, контактировать, вести переговоры, обмениваться информацией и искать какого-то компромисса», — поделился Карасин.

Председатель комитета СФ высказался, что сейчас для европейских государств появилась прямая угроза мировой войны или масштабного военного противостояния.

«Самые прямые риски возникновения мировой войны или масштабного военного противостояния в Европе. Собственно, к этому ведут все призывы не только Мерца, а и прочих лидеров Европы, за редким исключением <…> Пора взяться за ум и вернуться к нормальному ходу событий, который не предвещал бы большой войны», — поделился эксперт.

Он также подчеркнул, что наращивание военной мощи Германии уже приводит к новой гонке вооружений на континенте. Такое уже уже наблюдалось перед Второй мировой войной. По словам Карасина, НАТО видит в высказываниях Мерца призыв к действию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что немецкая оппозиция указала на незаконность действий Мерца. Политику канцлера сравнили с действиями лидера Третьего Рейха Адольфа Гитлера.