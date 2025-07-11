Под завалами пятиэтажного дома в Алешках находятся десятки людей

Фото, видео: Telegram/Владимир Сальдо/SALDO_VGA; 5-tv.ru

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Противник нанес авиаудар по жилому зданию.

Под завалами пятиэтажного дома в Алешках, разрушенного ударами ВСУ, находятся десятки людей,. Об этом в своем Telegram-канеле сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Под завалами пятиэтажного дома в Алешках, разрушенного ударами ВСУ, находятся десятки людей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Под завалами пятиэтажного дома, разрушенного авиабомбами противника, находятся десятки людей. Сейчас даже подойти к этому дому спасателям и приступить к разборке невозможно, потому что противник проявляет «искреннее человеколюбие», — поделился Сальдо.

По его словам, над местом обрушения находятся дроны Вооруженных сил Украины. В том числе беспилотники-разведчики, которые контролируют прилегающую территорию. Боевые летательные аппараты не дают возможности подойти к завалам сотрудникам МЧС, коммунальных и других экстренных служб.

Сальдо добавил, что о дополнительных мерах, которые будут приниматься для сохранения жизни людей, сообщат позже. Информация поступит после того, как спасатели смогут приступит к разбору завала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на предприятии в Курской области после атаки дрона ВСУ начался пожар.