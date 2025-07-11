Делегации Молдавии и РФ встретились для обсуждения сотрудничества стран

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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В переговорах приняли участие зампредседателя правительства России Александр Новак, вице-премьер Дмитрий Патрушев, министр транспорта Андрей Никитин и экс-президент Республики Игорь Додон.

В Москве состоялся ряд встреч представителей Молдавии с российскими государственными деятелями. На каждой из них на обсуждение было вынесено сотрудничество стран в разных сферах.

Встреча с Александром Новаком: энергетика и экспорт

На встрече с вице-премьером РФ Александром Новаком экс-президент Молдавии и лидер «Партии социалистов Республики Молдова» Игорь Додон выразил надежду на восстановление взаимодействия сторон в области энергетики.

«Молдавские власти отказались от прямых контрактов с российскими партерами. Более того, они пошли на то, что создали практически неприемлемые условия работы „Молдовагаз“. <…> Мы должны вернуться к нашей повестке, к прямым поставкам», — поделился политик.

По его словам, разрыв прямых поставок газа от России привел к увеличению тарифов. С 148 долларов за тысячу кубометров закупочная цена возросла до 842 долларов за этот же объем.

Как уточняет Додон, из-за присоединения Молдавии к западным санкциям страдает и экспорт страны. С приходом нынешней власти государство практически полностью потеряла российский рынок.

По его словам, за всю современную историю отношения РФ и Республики никогда не находились на таком низком уровне. Это является результатом политики, которую осуществляет правительство Молдавии.

«За эти четыре года не было ни одной встречи на высшем уровне. С 2020 года не проводится межправкомиссия между нашими странами. Это, безусловно, отражается и на уровне наших экономических отношений», — отметил экс-президент.

Новак в свою очередь подчеркнул, что РФ готова сотрудничать с Молдавией в сферах экономики и энергетики.

Встреча с Дмитрием Патрушевым: агропромышленность Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

На встрече с вице-премьером Дмитрием Патрушевым Додон обсудил проблемы в агропромышленной области страны.

«Без российского рынка агропромышленный сектор республики Молдовы выжить не может», — отметил он.

По его словам, заявление молдавских властей, что государство выходит на другие альтернативные рынки показательно. Из этого можно сделать вывод, что рынок Европейского союза не может приспособиться под объемы, которые предлагает Молдавия.

Также Додон отметил, что из-за выросшей в 5-6 раз цены на удобрение аграриям приходится трудно.

Встреча с Андреем Никитиным: восстановление транспортных связей

На встрече министра транспорта РФ Андрея Никитина с Игорем Додоном было обсуждено налаживание транспортных связей стран. Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

«Сейчас по внешним причинам существует ряд ограничений в части перевозок автомобильным транспортом, а также в области воздушного сообщения. В случае потепления отношений мы готовы содействовать в вопросе снятия ограничений на выдачу разрешений молдавским автоперевозчикам грузов», — отметил Никитин

Додон добавил, что с точки зрения безопасности не было никаких предпосылок для закрытия путей. По его словам, сотни тысяч граждан Молдавии, которые привыкли к беспрепятственным поездкам в Россию, ждут возобновления прямого авиасообщения.

Политические деятели в ходе переговоров ни раз подчеркнули, что Россию и Молдавию связывают исторические дружеские отношения. Представители РФ дали понять молдавской делегации, что страна настроена на сохранение и развитие двухстороннего сотрудничества с Республикой.

С молдавской стороны во встречах также участвовали лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев и глава партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Молдавия может оказаться вовлечена в украинский конфликт.