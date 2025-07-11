«Джо Байден номер два»: в США Трампу предрекли незавидную участь

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

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Если 47-й президент продолжит политику своего предшественника, конфликт на Украине возможно будет решить лишь на поле боя.

Действующий президент США Дональд Трамп может продолжить политику своего предшественника Джо Байдана в отношении украинского конфликта. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в эфире телеканала Judge Neapolitano.

«Трампа тянут то в одну сторону, то в другую. И в итоге он станет похож на Джо Байдена номер два. <…> Он не добьется урегулирования и в итоге будет продолжать финансировать боевые действия до тех пор, пока они не решатся на поле боя», — подчеркнул Миршаймер.

Он отметил, что Россия четко выразила свою позицию и условия для заключения мира, и они остаются неизменными. По его мнению, если Соединенные Штаты не готовы принять эти условия, то все попытки призвать к остановке боевых действий — не более чем пустые слова. В таком случае конфликт будет продолжатся.

Миршаймер подчеркнул, что верит в победу России и поражение Украины. Он уточнил, что это произойдет еще во время президентского срока Трампа, и лидер США это понимает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил прежнюю позицию России по Украине.