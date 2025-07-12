«Любишь и без него жить не можешь»: Лолита о предложении во время концерта

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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На фестивале в Лужниках парень заявил своей возлюбленной о желании построить с ней семью.

Сделать предложение руки и сердца на концерте — значит преодолеть свои страхи. Об этом 5-tv.ru заявила певица Лолита на фестивале в Лужниках в честь десятилетия «Нового радио».

Во время выступления Artik& Asti парень решил сделать предложение своей девушке. Вместе с ней он поднялся на сцену и перед многотысячной публикой встал на одно колено.

«Я искренне обожаю и люблю тебя и хочу строить с тобой свое будущее, а значит, строить семью. Выходи за меня», — сказал он.

Лолита считает, что это очень смелый поступок. Все-таки сцена и тысячи взглядов, пристально следящих за каждым твоим движением, — обстановка, непривычная для большинства людей.

«Слушайте, если человек находится в ежедневной рутине, в своих заботах, работает в каком-то одном пространстве, то для него это большое преодоление. Взять, преодолеть себя и на огромное количество людей выйти и не просто сделать предложение, а понять, что ты человека любишь и без него жить не можешь», — сказала Лолита.

Певице не близко мнение о том, что этот жест был попыткой привлечь к себе внимание. Лолита заявила, что наблюдала за происходящим и сомнений у нее не осталось: чувства в этой паре искренни.

«Если бы я не видела, как плакала эта девушка и как он на нее смотрел, как она прижимала эти цветы, которые он ей подарил… Кажется, что это очень красивая история», — отметила артистка.

Люди, подобные этим, — настоящие герои, добавила Лолита. Для многих произнести тост за праздничным столом — непростая задача, что уж говорить о публичном проявлении чувств.

«Я считаю, что это очень сильные и смелые люди. Не все могут выйти на сцену, спеть. Не все произносят тосты за столом дома, тоже стесняются. Поэтому я считаю, что это говорит о силе», — сказала певица.

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