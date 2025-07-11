Мудрость на час: в Японии появилась услуга аренды бабушек

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пенсионерки помогают с детьми, учат готовить и выступают в роли психологов.

В Японии начали сдавать в аренду бабушек. Необычный сервис предназначен для молодых пар и одиноких людей, которым не хватает заботы и мудрого совета.

Пенсионерки учат своих клиентов готовить и управляться с детьми. Могут и сами посидеть с малышами или прибраться в доме. Кроме того они выступают в роли психологов и даже помогают расстаться с токсичным партнером.

Все это, конечно, за деньги. Новая услуга на наши деньги стоит примерно полторы тысячи в час.