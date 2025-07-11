Четырехлетний ребенок упал в открытый люк в Петербурге и получил травмы
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Фото, видео: www.globallookpress.com/ Ilya Moskovets; 5-tv.ru
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Мальчик был сильно увлечен гаджетом и не заметил коллектор.
В Петербурге следователи проводят проверку из-за падения ребенка в коллектор.
Четырехлетний мальчик, увлеченный гаджетом, идет прямо к открытому люку. На пути ребенка препятствие — перевернутая тележка. Однако малыш ее не заметил и упал на глубину восемь метров.
Все произошло на парковке автоцентра, где его родители покупали машину. Первым на помощь бросился отец. В итоге ребенок получил серьезные травмы. Сейчас он находится в реанимации.