Российские хирурги достали из сердца раненого бойца осколок вражеского снаряда

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Пациент — боец СВО, которого сильно ранило пять дней назад.

Спасать жизни наших солдат, которые ежедневно рискуют на передовой, помогают столичные врачи. Специалисты Центрального военного госпиталя имени Вишневского провели уникальную операцию. Из сердца бойца, который получил тяжелейшее ранение на фронте, извлекли осколок вражеского снаряда. Подобные операции доктора называют высшим пилотажем. Все увидел корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

До операции — считанные минуты. От ее исхода зависит жизнь тяжело раненого бойца. Ведущий кардиохирург Центрального Военно-клинического госпиталя имени Вишневского Александр Лищук проводит финальный брифинг перед тем, как отправиться в чистую зону. На мониторе — данные томографии. Осколок, пробив легочную артерию застрял в тканях правого предсердия.

«Мы разрежем там где находится грудина, откроем, вскроем сердце и пойдем этот осколок доставать», — рассказал начальник центра сердечно-сосудистой хирургии ЦВКГ им. Вишневского Александр Лищук.

Первую помощь бойцу оказали в полевом госпитале — остановили кровотечение и на вертолете доставили в Москву. Логистика за три года уже отработана. Врачам госпиталя имени Вишневского за время СВО уже приходилось доставать из сердца пули, все 15 таких операций закончились успешно. Но тут — осколок неправильной формы и поражения других органов.

Операция по извлечению осколка из сердца — сама по себе сложнейшая. Здесь еще ряд факторов, которые делают ее уникальной. Во-первых, ранение произошло пять дней назад, за это время кусок металла буквально врос в ткани, пришлось очень постараться, чтобы его извлечь. Кроме того, пробито легкое и раздроблены ребра. Много осложняющих факторов.

Этим и отличается военная хирургия от гражданской: в обычной жизни не так часто встречаются такие сочетания, когда жизни угрожает не одно, а сразу несколько серьезных ранений, когда сильно повреждено буквально все тело и невозможно определить, в какое отделение направить пациента. Поэтому в госпитале Вишневского созданы гибридные операционные. Здесь могут одновременно делать сразу несколько операций.

«Мы навели точку в этот осколок и, открыв перикард и сердце, мы дошли через ход правой легочной артерии, мы прошли к осколку», — рассказал Лищук.

Эти кадры впоследствии будут изучать все студенты-медики. Кульминация — хирург достает осколок. Все показатели в норме. Напряжение в операционной спадает.

«Операция завершена успешно. Осколок извлечен. Собственно вот он. Такой маленький, а таких бед натворил. Бойцы часто просят, чтобы им оставили на память осколки, но здесь говорят, что они нужны для дальнейших исследований. В общем, они послужат еще науке, их вносят в базу данных, на руки не выдают. Дают посмотреть, а потом забирают», — отметил корреспондент.

Впереди у бойца реабилитация. Вернется ли он в строй — решит военно-врачебная комиссия. Но жить точно будет.