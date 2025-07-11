Актрисе Алисе Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Фото: Официальный сайт Администрации Санкт‑Петербурга

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Популярность в СССР артистке принесла роль Людмилы Калугиной в фильме «Служебный роман».

Народной артистке СССР Алисе Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Награждал актрису губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба администрации северной столицы.

«Всю свою жизнь я занималась любимым делом. Вся моя жизнь принадлежит театру. Я служила ему верой и правдой и всегда была счастлива этому служению. Оказалось, что это еще и заслуга перед Отечеством. Благодарю вас всех за то, что вы здесь — в этом моя главная заслуга перед Отечеством. Здесь моя дочь, мои внуки и мои правнуки. Вот это, пожалуй, заслуга всерьез. А все остальное сплошная радость», — приводятся в публикации слова Фрейндлих.

Беглов отметил, что для него огромная честь вручать награду обожаемой россиянами актрисе по поручению главы государства. Он назвал темперамент Фрейндлих воплощением ленинградского характера. Так как она является доброй и интеллигентной женщиной.

Церемония состоялась в здании Большого драматического театра имени Товстоногова. В торжественном мероприятии приняли ведущие актеры театра, родные Алисы Бруновны и военный духовой оркестр Ленинградского военного округа.

Алиса Фрейндлих является советской и российской актрисой театра и кино. В Большом драматическом театре актриса служит уже более 40 лет. Популярность в СССР артистке принесла роль Людмилы Калугиной в фильме «Служебный роман», который зрители увидели в 1977 году. Фрейндлих за карьеру снялась в более чем 50 кинокартинах и сериалах. 8 декабря Алисе Бруновне исполнится 91 год.

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