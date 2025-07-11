«По стопам Гитлера»: немецкая оппозиция указала на незаконность действий Мерца

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme

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В Германии никто не сомневается, что нынешний канцлер готовится к войне. Очевидно, что его противник — Россия.

Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц следует примеру лидера Третьего Рейха Адольфа Гитлера. Об этом 5-tv.ru заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Немецкий оппозиционер ответил таким образом на новости о милитаризации Германии и перевооружении бундесвера.

«С новым вооружением и финансированием немецкого бундесвера в размере 25 миллиардов евро мы видим подготовку к войне. Нет никакой другой причины, по которой мы вдруг стали бы вкладывать столько денег. 25 миллиардов только на танки, только на танки. Я имею в виду, сколько тысяч танков нам нужно и для чего?» — сказал Нимайер.

Он объяснил, что действия Мерца дают основания полагать, что Германия готовится к войне. Причем противник нынешнего канцлера очевиден —это Россия. В ином случае нужды в танках бы не было. Нимайер отметил, что действия Мерца противоречат закону.

«Мы видим, что господин Мерц готовится к войне, и он так открыто заявил об этом вчера в немецком бундестаге, что мы, лидеры немецкой оппозиции, не входящие в парламент, отвергаем это, и я зайду так далеко, что скажу, что господин Мерц следует по стопам Гитлера», — заключил политик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мерц подталкивает Германию к конфликту с РФ.