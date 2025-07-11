«Не останется без последствий»: РФ закрывает генконсульство Польши в Калининграде

Фото: © РИА Новости/Александр Подгорчук

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Согласие на работу польского представительства в российском городе отзывается с 29 августа 2025 года.

Россия закрывает генконсульство Польши в Калининграде в ответ на закрытие своего представительства в Кракове. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без надлежащей реакции и последствий», — говорится в сообщении.

В сообщении ведомства подчеркивается, что данный шаг вызван необоснованными и враждебными действиями со стороны Польши. В МИД РФ отметили, что российское консульство было сокращено под надуманным предлогом. Свою работу российское представительство в Кракове прекратило 30 июня 2025 года.

Согласие на работу генерального консульства Польши в Калининграде отзывается с 29 августа 2025 года, уточняется в сообщении.

Российский МИД уже вручил ноту о прекращении функционирования генконсульства страны временному поверенному в делах страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на польских границах появились гражданские патрули. В стране усиливаются волнения из-за мигрантов. Но внимание Евросоюза сейчас занимают проблемы Украины. Очередную порцию военной помощи на конференции в Риме сейчас выпрашивает Владимир Зеленский. Чтобы расположить к себе хозяйку мероприятия, Джорджу Мелони, он даже крепко ее обнял, но в ответ получил лишь сдержанное похлопывание по спине.