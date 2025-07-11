«В отрыве от исторической логики»: политику Германии сравнили с холодной войной

Фото: www.globallookpress.com/Michael Gottschalk

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Эксперт указал на слабые места в подходах правительства в сфере милитаризации и экономики.

Подходы властей Германии в военной и экономических сферах приобретают черты новой холодной войны. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал политолог Александр Асафов.

«Честно говоря, Германия никакой связи с историческими событиями не видит, поскольку для них это процесс, который находится в отрыве от исторической логики», — поделился специалист.

Эксперт отметил, что правительство немецкого государства предпринимает такие действия, потому что стремится к экономической выгоде. По словам Асафова, Берлин прикрывается обеспечением безопасности, чтобы развивать свою экономику. Это происходит с помощью выделения финансирования на военно-промышленный комплекс (ВПК). Такой метод эффективно дает новый толчок экономике, у которой появились проблемы из-за санкций, ограничений и нехватки доступа к дешевым углеводородам.

Однако, как уточняет политолог, концентрация внимания на развитии ВПК не даст устойчивости. Безопасность должна обеспечиваться не наращиванием военной мощи, а ее контролем. Но Берлин пока не пришел к этому выводу.

«Это как чеховское ружье, которое может выстрелить в третьем акте. После украинского кризиса нужно вернуться к обсуждению российских предложений о коллективной безопасности от 2021 года. Но пока предпосылок нет, и Германия скатывается в специфическую вариацию холодной войны», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стремление канцлера ФРГ Фридриха Мерца милитаризировать Германию напоминает нацистскую идеологию. Такое мнение высказал политолог Иван Мезюхо.