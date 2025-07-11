«Это поражает»: депутат бундестага о стремлении Мерца к милитаризации Германии

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ddp Images/Pool/Nadja Wohlleben; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Евгений Шмидт предрек финансовую катастрофу в ФРГ из-за амбиций канцлера.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц стремится к милитаризации ФРГ за счет немцев. Об этом заявил экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт в беседе с «Известиями».

«Именно так и обстоит дело: мы берем беспрецедентные займы — речь идет о колоссальных суммах, от 800 миллиардов до одного триллиона евро, которые мы теперь можем использовать на милитаризацию», — отметил он.

Шмидт напомнил, что Мерц изменил конституцию ФРГ нелегитимно и нарушил все свои обещания, данные немцам перед выборами.

Теперь страна наращивает свою военную мощь, хотя погрязла в долгах. При этом никто не говорит о том, как впоследствии все эти средства будут возвращены, говорит деятель.

Плюс ко всему многие предприятия покидают страну, в Германии становится больше безработных, но при этом растет число чиновников. К этому всему прибавляются также долги и амбиции, связанные с милитаризацией.

«Наша экономика к этому вовсе не готова. Тем не менее, Мерц просто продолжает, и меня это поражает. Я думаю, это закончится финансовой катастрофой, иначе невозможно представить, как он собирается финансировать свои амбиции», — подчеркнул он.

Шмидт также прокомментировал заявление Мерца о намерении сделать бундесвер самой сильной армией в Европейском союзе (ЕС). Депутат считает, что речь здесь идет уже о намерении подготовить Германию к войне. Он отметил, что об этом уже ранее заявляли несколько политиков, и это вызывает у многих большую тревогу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров обвинил Мерца в нацистской риторике и вспомнил о концлагерях. Ранее канцлер Германии заявил: дипломатические средства по решению конфликта на Украине исчерпаны.