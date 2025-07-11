Движение начинается внутри: прогноз Таро на неделю с 14 по 20 июля

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Полина Гримм поможет найти ответы на главные вопросы.

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек- подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 14 по 20 июля 2025 года.

Общая энергия недели (Карта Таро — Жрица)

Фото: 5-tv.ru

Эта неделя будет пропитана интуицией, внутренним знанием и умением слушать себя. Жрица говорит о том, что не все будет очевидно внешне — важно обращать внимание на свои сны, знаки, озарения. Возможно, вы будете чувствовать больше, чем сможете выразить словами. Это время тихого роста, скрытых возможностей и мудрости изнутри.

Здоровье (Карта Таро — перевернутая Шестерка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Возможны небольшие перепады энергии или чувство, что вы даете больше, чем получаете взамен. Может появиться усталость от заботы о других или необходимость восстановить внутренний баланс. Также возможны сбои в режиме питания или отдыха.

Не забывайте ставить себя на первое место. Найдите время для отдыха, тепла, спокойствия. Хорошо помогут расслабляющие практики: медитация, йога, прогулки на природе, травяные чаи.

Финансы (Карта Таро — Королева Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

У вас есть потенциал для успешного управления ресурсами. Эта карта указывает на уверенность, лидерство в финансовых вопросах и возможность получить выгодное предложение или поддержку. Возможны хорошие новости от делового партнера или нового проекта.

Доверяйте своей интуиции в финансовых решениях. Если кто-то предлагает сотрудничество — рассмотрите этот вариант, но проверьте надежность источника.

Отношения (Карта Таро — Влюбленные)

Фото: 5-tv.ru

Если вы в отношениях — это прекрасное время для важных разговоров, принятия решений, выражения чувств. Если одиноки, то скоро вы встретите человека, который заставит вас задуматься о своих истинных ценностях и желаниях.

Выбирайте из сердца, а не из страха одиночества. Доверьтесь своим чувствам — они сейчас очень ясны.

Совет от карт на неделю (Карта Таро — перевернутый Повешенный)

Фото: 5-tv.ru

Вы начинаете освобождаться от того, что раньше казалось непреодолимым. Теперь вы можете двигаться дальше, принимая новые решения. Это время выхода из паузы, когда понимаешь, что уже давно готов сделать шаг вперед.

Примите то, что не можете контролировать. Отпустите ситуацию, и она сама начнет двигаться. Это неделя, когда движение начинается внутри — и только потом проявляется во внешнем мире.