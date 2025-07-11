«Готовятся к столкновению»: Мерц подталкивает Германию к конфликту с РФ

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Frederic Kern

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Милитаризация ФРГ — одна из целей нынешнего канцлера, заявил политолог Богдан Безпалько.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стремится к милитаризации Германии. Такой подход ведет страну к военному конфликту, заявил 5-tv.ru политолог и член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

«Если учесть заявление первых лиц немецкого государства, то они готовятся к столкновению с Российской Федерацией. Такое столкновение очень легко может превратиться в ядерный конфликт», — сказал он.

Политолог объяснил, что действия Германии очень неоднозначны — как минимум в контексте Второй мировой войны. Для ФРГ процесс милитаризации будет очень непростым, придется перестраивать экономику и бороться с сопротивлением общества.

«Немец рядовой, может быть, и относится к России негативно, даже готов смириться с тем, что цены растут или какие-то социальные программы урезаются в пользу помощи Украине, но воевать он сейчас явно не хочет с Российской Федерацией и умирать за непонятные идеалы тоже», — добавил Безпалько.

Вместе с тем, США не собираются отпускать штурвал НАТО. Они хотят продолжать «рулить» альянсом, при этом не испытывая издержек. Для американской стороны лучший расклад — переложить расходы на европейские страны, в том числе на Германию.

«В этом смысле, может быть, Дональд Трамп сам вручит флаг НАТО Фридриху Мерцу для того, чтобы Германия несла основную часть издержек по милитаризации самой себя и Европейского союза», — сказал политолог.

По словам эксперта, вероятность новой гонки вооружений в мире высока. И она будет оставаться такой, пока все страны не усвоят уроки холодной войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мерца раскритиковали по итогам первых месяцев у власти.