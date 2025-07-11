Путин провел рабочую встречу с губернатором Белгородской области Гладковым

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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На обсуждение были вынесены вопросы из сферы промышленности, образования, здравоохранения и поддержки участников СВО.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Глава региона доложил лидеру государства о текущих результатах социально-экономического развития и действиях, предпринятых для защиты мирного населения в условиях СВО. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Гладков отметил, что деньги, выделенные из федерального бюджета, пошли на поддержку малого и среднего бизнеса в сфере промышленности и агропромышленного комплекса. Сейчас Белгородская область занимает третье место в Центральном федеральном округе по объему валового регионального продукта на душу населения.

«Мы за последние четыре года получили из федерального бюджета 5,7 млрд рублей на поддержку промышленности малого и среднего бизнеса, и из областного бюджета мы направила 4 млрд рублей. По агропромышленному комплексу — 16 млрд рублей мы получили из федерального центра, 3 млрд мы направили аграрием из областного», —поделился глава региона.

Гладков отметил, что аграрии за прошлый год произвели один миллион тонн живого веса свинины. Таких показателей в области никогда еще не было. Однако он добавил, что объемы выработки на пашне сократились, так как правительство не может позволить гибнуть людям из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По добыче полезных ископаемых мы продолжаем занимать первое место в Центральном федеральном округе. По объемам сельскохозяйственной продукции на одного гектар — первое место в Российской Федерации», — рассказал Гладков.

Губернатор и президент также затронули тему здравоохранения населения. В области есть большая проблема с вакантными должностями врачей в больницах.

«Мы разработали систему подготовки медицинских кадров, уже начиная фактически с детского сада. Так называемые медицинские классы, это у нас отдельное движение», — уточнил Гладков по теме решения вопроса.

По его словам, в области уже внедрено более шестидесяти медицинских классов. Почти 80 процентов выпускников, окончивших их, поступили в специальные медицинские учреждения.

Помимо этого, Гладков и Путин вынесли на обсуждение вопросы по образованию, проведению спортивных мероприятий и мерам поддержки участников СВО.

В конце встречи губернатор Белгородской области подарил президенту России картину о Великой Отечественной войне и осколок от крышки С-400, которую разрисовала региональная художница.

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