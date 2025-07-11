Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld

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По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва учитывает это в своих действиях.

Канцлер Германии Фридрих Мерц представляет собой «яростного апологета» конфронтации с Россией, Москва это понимает и учитывает при планировании дальнейших действий. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, европейские страны готовы финансово содержать Украину ради продолжения вооруженного конфликта с Россией.

«Европейцы обсуждают различные варианты денежного содержания Украины с тем, чтобы сподвигнуть их к дальнейшему продолжению войны во что бы то ни стало», — сказал представитель Кремля.

Он заметил, что речь идет о десятках миллиардов евро, которые власти Европейского союза (ЕС) готовы выделить из налогов своих граждан.

Песков подчеркнул, что есть другой путь: можно урегулировать конфликт при помощи мирных переговоров, которые должны проводиться с проявлением взаимного уважения сторон и «готовности учитывать озабоченности друг друга».

Но представитель Кремля отметил, что такой логичный и разумный подход в настоящий момент не пользуются популярностью у лидеров Старого света.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Песков заявил, что Россия ждет от США новых усилий по урегулированию на Украине.