Так и не нашли общий язык? Мать Тимати высказалась о Решетовой

Фото: www.globallookpress.com/Alexey Belkin

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Симона Юнусова часто делится с подписчиками новостями из жизни звездного сына.

Мать рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, заявила, что ее не касается личная жизнь бывшей девушки сына модели Анастасии Решетовой. Об этом Симона рассказала в личном блоге в соцсетях, отвечая на вопрос подписчика.

Не так давно мать рэпера спросили, как она относится к тому, что мама ее внука Ратмира (модель Анастасия Решетова. — Прим.ред.) «сопровождает женатых мужчин». На этот вопрос женщина ответила весьма сдержанно.

«Меня не касается чужая жизнь», — написала Симона.

Мать Тимати на протяжении многих лет помогает ему воспитывать детей. Например, она часто отводит 11-летнюю Алису на различные кружки. Интересно, что Симоне удалось сохранить хорошие с бывшими возлюбленными своего сына — моделями Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой.

При этом женщина отмечает, что с возрастом ее внучка Алиса и внук Ратмир становятся все больше похожи на своих матерей, а не отца.

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