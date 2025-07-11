Сразу две масштабные объездные дороги строят в Крыму

Объездные вокруг Алушты и Симферополя строят в Крыму

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Работы идут на трассах в обход Алушты и Симферополя

Грандиозная дорожная стройка сейчас в районе Симферополя и Алушты. Южный берег Крыма станет еще доступнее для местных жителей и туристов. Для этого специалисты возводят новые мосты и развязки — чтобы разгрузить уже действующие трассы и городские улицы.

Водителям не придется стоять в пробках. А путь до Ялты сократится вдвое. Когда завершат работы — узнал корреспондент «Известий» Олег Зайковский.

Огромную металлоконструкцию установили над глубоким горным ущельем, на высоте 35 метров. Вес моста — больше 800 тонн. Мощные опоры способны выдержать девятибалльное землетрясение.

Монтаж виадука занял два месяца. Использовали метод надвижки –почти двухсотметровую конструкцию перемещали вперед, сантиметр за сантиметром, пока она не встала на подготовленные опоры.

Специалисты уже начали готовить основание для будущей дороги. Ездить по виадуку можно будет со скоростью 100 километров в час. Мост станет частью трассы в обход Алушты. Сейчас строится и другая дорога — вокруг Симферополя. После открытия от Керчи до Ялты можно будет доехать в два раза быстрее.

Из-за горной местности дорожники стараются уменьшить перепады высот путем изменения рельефа. Холмы с крутыми склонами на глазах превращаются в ровные участки.

«Отличительной особенностью данного объекта является большой объем земляных работ. На таком коротком объекте как этот, протяженностью менее восьми километров, нам надо разработать выемку в объеме двух миллионов кубов. И возвести насыпь чуть меньше миллиона. Плюс на объекте задействовано более 200 грузовых автомобилей для выполнения этой задачи», — отметил заместитель начальника строительного управления «ВАД» по Республике Крым по проектированию Павел Шуршилин.

Туристы, приехавшие в Крым на отдых, уже ждут открытия новых дорог.

«Конечно это нужно, очень нужно, будет намного проще и быстрее перемещаться. Ехали четыре с половиной часа из Керчи до Алушты», — рассказал турист Виталий Протасов.

«Мы прям молимся, потому что неохота заезжать в Симферополь, от слова совсем», — добавил турист Дмитрий Щеголев.

Юго-восточный обход Симферополя откроют этой осенью, новую Алуштинскую объездную — в конце следующего года. После этого дорожники приступят к реконструкции и расширению до четырех полос уже существующей трассы на Южный берег Крыма.