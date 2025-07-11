Ямы, колеи и трещины: прокуратура потребовала отремонтировать дороги в центре Петербурга
Часть дорог в центре Петербурга не соответствуют нормам безопасности
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Покрытие не отвечает требованиям безопасности.
Прокуратура потребовала отремонтировать дороги в центре Петербурга. Ямы, колеи и трещины нашли сразу на 15 улицах в центре Петербурга. Среди них оказались улицы Большая Московская и Марата.
Специалисты пришли к выводу, что из-за серьезных повреждений дорожное полотно не отвечает требованиям безопасности.
В адрес главы управления, которое отвечает за эти работы, внесли представление. Прокуратура проследит, как устраняются нарушения.