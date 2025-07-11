Погодная лихорадка: Петербург ждет «турецкая баня»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Сильная жара накроет регион впервые в этом сезоне.

Град, грозовые ливни, шквалистое усиление ветра и даже смерчи. Такую погоду на выходных прогнозируют в Петербурге и области.

И это все — на фоне 30-градусной жары, которая накроет регион в первый раз за этот сезон. Такое сочетание может создать эффект «турецкой бани».

А вот в Москве сейчас жарче, чем в Хургаде. Сегодня зной достигнет апогея: воздух может раскалиться до +36. Это на грани абсолютного рекорда. Еще раз жара может обновить максимум в субботу.

Действие оранжевого уровня погодной опасности в столице продлили до 15 июля.