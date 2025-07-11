ВС РФ освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Об этом сообщили в Минобороны России.
Российские войска освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР, сообщили в Минобороны.
Войска РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», поразив военные объекты на Украине, сообщили в ведомстве.
Российские средства ПВО за неделю сбили 35 управляемых авиабомб, а также 1 988 беспилотников самолетного типа ВСУ, отметили в Минобороны РФ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.
Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.
На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенный пункт Толстой в ДНР.