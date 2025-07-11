Два новых центра для волонтеров и НКО открыли на севере Москвы

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Это многофункциональные пространства с залами для проведения лекций и мастер-классов, а также местами для работы и отдыха.

В Северном административном округе (САО) открылось два новых многофункциональных пространства: окружной волонтерский центр «Доброе место. Нева» и коворкинг-центр для некоммерческих организаций (НКО). Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«На площадках предусмотрены залы для проведения лекций и мастер-классов, места для работы и отдыха. Каждая зона оснащена современной мебелью и мультимедийным оборудованием. Общая площадь помещений превышает 550 квадратных метров», — отметила Наталья Сергунина.

Для волонтеров и жителей округа

На первой площадке установили боксы для сбора макулатуры, пластика, крышек и товаров для животных. Волонтерский центр «Доброе место. Нева» открыт с понедельника по субботу с 10:00 до 21:00, в воскресенье — с 10:00 до 19:00.

«Доброе место. Нева» стало девятым окружным волонтерским центром в столице. В нем будут проходить инструктажи и встречи городских помощников, мастер-классы, выставки и акции. Такой формат дает возможность москвичам познакомиться с направлениями добровольческого движения, присоединиться к проектам и найти единомышленников.

В новом центре обустроили две функциональные зоны: это «Инициатива» и «Голос добра». Они спроектированы таким образом, чтобы при необходимости их можно было объединить в одну большую площадку, а также использовать отдельно для проведения мероприятий разных форматов.

Для жителей округа подготовят творческие занятия, лекции, встречи со спикерами, игры и конкурсы.

Сотрудники организации ответят на вопросы, помогут зарегистрироваться на сайте ресурсного центра «Мосволонтер» или оформить личную электронную книжку волонтера, выдадут методические пособия и экипировку для участия в городских мероприятиях.

Для представителей НКО

В здании, где находится волонтерский центр, открылся второй в САО и 13-й в городе коворкинг-центр НКО. В нем работает вайфай, есть большой светодиодный экран для презентаций и трансляций, а также зона для проведения мастер-классов.

Здесь можно воспользоваться единым набором бесплатных сервисов: забронировать помещение, получить помощь в подготовке мероприятия, узнать нужную информацию и воспользоваться полиграфическими услугами.

Сейчас в центре проходит интерактивная выставка, посвященная некоммерческим организациям округа.