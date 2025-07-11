Прокуратура утвердила обвинение фигурантам дела об афере с квартирой Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Перед судом предстанут четыре человека.

Прокуратура утвердила обвинение четырем фигурантам дела о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной.

Перед судом предстанут Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа и Надежда Цырульникова, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, ущерб от действий телефонных мошенников составил больше 300 миллионов рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Полетаева

Квартиру Ларисы Долиной в элитной многоэтажке купили за 112 миллионов рублей. Деньги певица получила, но затем перевела их неизвестным, которые представились сотрудниками спецслужб. Туда же отправились и сбережения певицы. В итоге она лишилась порядка двухсот миллионов.

Новой собственницей тогда стала Полина Лурье. 34 -летняя мать-одиночка, дочь известного топ-менеджера IT-холдинга, который занимает первое место среди ведущих отечественных компаний. Лариса Долина отказалась передавать новым владельцам ключи. Выбивать закрытые двери решили через суд.

Однако, несмотря на старания юристов, суд признал сделку недействительной. Лариса Долина вновь стала хозяйкой своей же квартиры. А вот Полина Лурье лишилась не только квадратных метров, но и денег.