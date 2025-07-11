«Символ надежды»: Белый дом опубликовал постер с Трампом в образе Супермена

Дарья Бруданова 50 0

Белый дом опубликовал постер с Трампом в образе Супермена

Символ надежды: Белый дом опубликовал постер с Трампом в образе Супермена

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

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Картинку сопровождает подпись: «Правда, справедливость и американский путь».

Белый дом опубликовал изображение президента США Дональда Трампа в образе Супермена. Соответствующий постер размещен в официальном аккаунте резиденции в социальной сети X.

На иллюстрации американский лидер взымает вверх в знаменитом плаще супергероя.

«Символ надежды. Истина. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп», — говорится в посте.

Кстати, это не первый раз, когда Дональд Трамп примеряет на себе образ известного вымышленного супергероя. Например, в начале мая текущего года в день франшизы «Звездные войны» Белый дом также показал необычный постер с американским президентом. Тогда лидера США должны были представить в положительном ключе, однако авторы изображения перепутали цвет меча героя, поэтому в итоге Трамп был показан в образе злодея.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп нашел способ облегчить победу России. Кроме того, в ходе своего выступления глава Белого дома подчеркнул, что он намерен нормализовать отношения с РФ.