«Символ надежды»: Белый дом опубликовал постер с Трампом в образе Супермена

Белый дом опубликовал изображение президента США Дональда Трампа в образе Супермена. Соответствующий постер размещен в официальном аккаунте резиденции в социальной сети X.

THE SYMBOL OF HOPE.



TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.



SUPERMAN TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/fwFWeYonAq