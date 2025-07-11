Лавров на встрече с Рубио подтвердил прежнюю позицию РФ по Украине

Фото, видео: © РИА Новости/Татьяна Кукушкина

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Переговоры глав внешнеполитических ведомств прошли на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре 10 июля.

Официальный представитель МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил прежнюю позицию РФ по Украине.

«Да, мы обсуждали Украину, мы подтвердили ту позицию, которую президент (России Владимир — ред.) Путин излагал, и в том числе в очередной раз 3 июля в разговоре с президентом (США Дональдом — ред.) Трампом», — подчеркнул Лавров.

Российский дипломат на переговорах в Куала-Лумпуре также передал Рубио выжимки из цитат лидера киевского режима Зеленского и других украинских политиков о необходимости «уничтожать русню». Об этом Лавров Сообщил на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио подтвердили настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций. Об этом сообщили в российском ведомстве.

Встреча состоялась в Куала-Лумпуре на полях министерских мероприятий по линии региональной организации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Как уточняют представители МИД РФ, разговор был предметным и откровенным. В ходе него Лавров и Рубио обменялись мнениям об урегулировании ситуации на Украине, в Иране и Сирии. Также дипломаты обсудили ряд других международных проблем.