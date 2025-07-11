Не опять, а снова: Украина пытается выпросить у Европы триллион долларов

Фото, видео: www.globallookpress.com/Amrei Schulz; 5-tv.ru

Спонсоры от этой идеи не в восторге.

Киев выставил новый счет своим иностранным партнерам. Триллион долларов попросил премьер-министр Шмыгаль на полях Римской конференции по восстановлению Украины. Деньги якобы нужны на стабилизацию экономики, обновление инфраструктуры и объектов энергетики.

Правда, спонсоры от этой идеи не в восторге, ведь гарантий возврата вложенных средств — никаких. А Зеленский все больше превращается в токсичную фигуру, с которым и за один стол-то теперь далеко не все хотят садиться. Корреспондент «Известий» Александр Романов — о мечтах Киева, которым, судя по всему, сбыться не суждено.

Албанский премьер Рама на коленях перед коллегой из Италии Мелони. Выглядит, словно у политиков свидание, а то и роман. Кстати, почему бы и нет, оба в разводе. Однако, встреча рабочая.

Албанский гость — только один из многих, кто приехал в Рим, где проходит так называемая конференция по восстановлению Украины.

Заветам Остапа Бендера верны: киевские представители привезли в Рим только вот это короткое видео — грустные дети исполняют жалобную песню на мове.

Выступление перемежается кадрами разрушений. Подтекст понятен: дайте Зеленскому денег. Вам что, не жалко детей?

Впрочем если Владимир Зеленский думал, что встреча будет посвящена исключительно ему и украинской тематике, он наверняка остался разочарован. На деле, для большинства участников эта конференция — лишь удобная возможность решить свои проблемы.

Лидеры Франции и Британии, например, до Рима не вообще доехали, выступали по видеосвязи. И формально высказав слова поддержки Киеву, перешли к обсуждению связей Парижа с Лондоном. Укрепления ядерной безопасности и совместной борьбы с нелегальной миграцией.

А вот глава правительства Польши в итальянскую столицу прибыл лично. И не скрывает: он надеется заработать на восстановлении Незалежной.

«У нас здесь очень большая группа польских предпринимателей, польских компаний, а также казначейство. Есть очень конкретные интересы. Речь идет не о благотворительности, а о совместных предприятиях, которые также выгодны для Польши и поляков», — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Не отстает и глава Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен. Буквально только что она чудом избежала вотума недоверия в Европарламенте и снова пытается изображать из себя компетентного политика. Говорит: создается очередной фонд

«Мне особенно приятно объявить сегодня о создании Европейского флагманского фонда исследований и реконструкции Украины, крупнейшего в мире фонда прямых инвестиций для поддержки и восстановления», — сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Строго говоря, большинство встреч западников заканчивались созданием очередного фонда помощи Украине. Уже были минимум европейские Фонд мира, Фонд помощи и Фонд макрофинансовой помощи. Каждый раз деньги выделяются, расходуются на что-то.

Вот и канцлер Германии Мерц говорит уже о своем, немецком фонде.

«Вместе с международными партнерами мы создаем украинский Фонд развития бизнеса и сотрудничаем с немецким государственным банком KfW, который финансировал восстановление Германии после Второй мировой войны. Владимир, вы как раз упоминали Фонд Маршалла», — сказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Это правда, Зеленский действительно постоянно твердит про «план Маршалла». Намеренно, или по незнанию не упоминая, что Штаты оказали масштабную поддержку Германии только после того, как Третий Рейх проиграл войну. А сам Зеленский признавать поражение не торопится.