Ничего святого: в Литве хотят узаконить уничтожение памятников героям ВОВ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alexander Welscher; 5-tv.ru

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Соответствующий закон прорабатывает Минкульт страны.

Литва готовится сделать еще один шаг к узаконенному надругательству над памятью советских воинов. Новый документ сейчас прорабатывает Министерство культуры.

Если его примут, органы местного самоуправления смогут сами принимать решения об уничтожении памятников героям Великой Отечественной войны. А заодно переносить захоронения солдат за пределы городов.

Причем именно на местах требуют таких радикальных мер. Так, мэр провинциального Шауляя целый год давил на Минкульт, чтобы там ускорили работу над документом.