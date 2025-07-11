В результате атаки ВСУ по Тульской области погиб мирный житель

Фото: Тришин Николай/ТАСС

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Всего над регионом уничтожено 13 БПЛА за ночь.

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тульскую область погиб один мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев.

В посте главы региона сказано, что в ночь на 11 июля Тульская область в очередной раз подверглась атаке ВСУ. ПВО России уничтожили 13 дронов. В результате атаки пострадал мирный житель, он получил серьезные ранения. Последнего доставили в больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Дмитрий Миляев.

При этом губернатор отметил, что опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в регионе все еще сохраняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате падения беспилотника в Липецкой области погиб один человек. Украинский дрон упал на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района. В результате этого возник пожар. Его удалось быстро ликвидировать.